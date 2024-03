Boxe Latina, nuova convocazione in azzurro per Aurora Turrin

LATINA – Nuova convocazione in azzurro per Aurora Turrin, 48 kg Schoolgirl della Boxe Latina, al Training Camp dell’Italboxing Team, dall’ 8 al 10 marzo presso il Centro Nazionale di Pugilato ad Assisi. Nel tempio della Federazione Pugilistica Italiana Aurora fa parte delle 23 convocate dal tecnico responsabile Valeria Calabrese. Sono 9 Schoolgirl, una Junior, 9 Youth e 4 Elite. La Calabrese si avvarrà della collaborazione dei tecnici Corrado Dugo e Gianfranco Rosi, campioni nella storia della boxe tricolore. Aurora è l’unica laziale tra le convocate. In precedenza aveva preso parte allo stage sempre ad Assisi nello scorso mese di novembre. Un altro prodotto del vivaio della Boxe Latina che indossa la canotta azzurra, dopo le esperienze con il Team Lazio nella Coppa Italia Giovanile e la conquista del titolo di Campionessa Italiana di Sparring Io nel 2022. Nel 2023 il debutto da agonista e uno score di 4 vittorie in 4 incontri disputati in due mesi. Battute anche avversarie esperte, con molti più match e titoli all’attivo: Francesca Fiore, Giorgia Michelotto (Campionessa Italiana), Alice David e Jennifer Tartaglione. Quest’ultima, insieme ad Aurora, fa parte delle convocate azzurre al lavoro in Umbria, tra sessioni di allenamento e sparring sul ring. Il camp è propedeutico ai prossimi impegni internazionali. Con il club di appartenenza, la Boxe Latina, il prossimo appuntamento di Aurora Turrin sarà dal 9 al 12 maggio, per i Campionati Italiani Schoolgirl – Junior – Youth.

In questo fine settimana si chiude la fase regionale dei Campionati Italiani Schoolboy – Junior sul ring del PalaVertumno a Roma. La Boxe Latina ai nastri di partenza con cinque pugili. Sabato 9 marzo negli Schoolboy 60 kg Mattia Cheli combatterà contro Issa Shady della Marco Aurelio Boxe. Chi vince l’indomani se la vedrà in finale con uno tra Daniele Miron (Gleason Gym) e D’Intino (Barone FC). In questa primissima fase la febbre ha fermato Pietro Marrocco, Schoolboy dei 57 kg, che avrebbe dovuto affrontare Christian Iovine (Montesacro Boxe); la scorsa settimana il 63 kg Junior Emanuele Capozzi ha perso il match, opposto a Mirko Bilotti della Lupa Boxe.

Riccardo Papa (48 kg) e il tre volte campione italiano consecutivo Mattia Turrin (57 kg), parteciperanno direttamente alla fase nazionale in base ad una classifica di merito stilata, secondo il record, dalla Commissione Tecnica Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana. La Boxe Latina tornerà ad organizzare eventi al PalaBoxe il prossimo 16 marzo. Dalle 17 torneo interregionale Lazio – Puglia – Toscana. Per la Boxe Latina combatteranno Riccardo Papa, Emanuele Capozzi, Mattia Turrin e l’Elite 63 kg Dram Vlad Gabriel.