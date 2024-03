Capitale della Cultura, Gaeta illustra il dossier alle 11,30, Latina alle 15,15

GAETA – (in aggiornamento) E’ in corso puntuale dalle 11,30 la presentazione del dossier di Gaeta “Blu, il clima della Cultura” che concorre al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. Introdotto dal presidente della giuria Desario, ha parlato in apertura il sindaco Cristian Leccese: “La nostra ambizione – ha detto – è che il nuovo paradigma del “Blu” venga universalmente riconosciuto (così come il “green” ) come ciò che influisce positivamente sull’uomo. Un progetto nato dal territorio e sul territorio senza l’ausilio di service esterni”, ha voluto sottolineare il primo cittadino che ha poi lasciato spazio ad un video suggestivo, quindi ad uno staff di donne.

La nostra ambizione è che il nuovo paradigma del Blu venga riconosciuto come il green come ciò che influisce positivamente sull’uomo. Un progetto nato dal territorio e sul territorio senza l’ausilio di service esterni, ha voluto sottolineare il sindaco di Gaeta Cristian Leccese.

11,10 – Si è conclusa l’audizione di Alba e la delegazione di Gaeta si sta preparando ad illustrare il suo dossier “Blu, il clima della Cultura” che concorre al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. L’appuntamento con il sindaco Cristian Leccese è alle 11,30 per mezz’ora con le eventuali domande successive della commissione guidata dal giornalista Davide Maria Desario. L’illustrazione del dossier di Latina Latina Bonum Facere è in programma alle 15,15.

IL CALENDARIO – Le audizioni dei 10 progetti finalisti per la designazione della Capitale italiana della cultura 2026 si svolgeranno, a Roma, nei giorni 4 e il 5 marzo 2024 nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Ogni città avrà a disposizione 30 minuti per presentare la propria candidatura, seguiti da ulteriori 30 minuti dedicati alle domande della Commissione. Le audizioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:

4 marzo 9.00 – 10.00 Agnone (nome progetto “Agnone 2026: Fuoco, dentro. Margine al centro”) 10.15-11.15 Alba (“Vivere è cominciare. Langhe e Roero, un’altra storia”) 11.30-12.30 Gaeta (“Blu, il Clima della Cultura”) 14.00-15.00 L’Aquila (“L’Aquila Città Multiverso”) 15.15-16.15 Latina, (“Latina bonum facere”)

5 marzo 9.00-10.00 Lucera (“Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture”) 10.15-11.15 Maratea (“Maratea 2026. Il futuro parte da un viaggio millenario”) 11.30-12.30 Rimini (“Vieni oltre. Il futuro qui e ora”) 14.00-15.00 Treviso (“I Sensi della Cultura”) 15.15-16.15 Unione dei Comuni Valdichiana Senese (“Valdichiana 2026, seme d’Italia”)