Centro diurno a Terracina, si è costituita la consulta

TERACINA – Si è costituta la prima Consulta del Centro Diurno a Terracina. Presso gli uffici del Settore Politiche Sociali, Scolastiche e Trasporto Scolastico, infatti, si è riunita la rappresentanza dell’Ente Comunale, la rappresentanza dell’Azienda Speciale che coordina le attività presso il Centro e i genitori e tutori dei frequentanti. Uno “strumento” nuovo e importante, quello della Consulta, che permette di promuovere ulteriormente la partecipazione alle attività del Centro Diurno da parte delle famiglie, previsto dall’art. 19 del Regolamento comunale sul Funzionamento e sull’organizzazione dei Centri diurni per disabili, adottato dall’Ente con Deliberazione Comunale n. 29 del 27 ottobre 2023. Il regolamento, adottato per la prima volta, ha l’obiettivo di rendere il Centro Diurno una struttura più funzionale in grado di andare incontro alle esigenze degli utenti, occupandosi delle prestazioni, degli accessi, degli orari, dei destinatari, e stabilisce soprattutto la quota sociale che prevede la compartecipazione degli utenti per le attività del Centro in base al proprio ISEE socio-sanitario individuale, come previsto da DPCM 159/2013.

La Consulta appena costituita è composta dal Coordinatore del Centro Diurno, da un educatore e da un rappresentante del Centro Diurno, da un referente comunale e da tre rappresentanti dei genitori. Tra i compiti della Consulta ci sono quelli di esaminare ed esprimere pareri sulle proposte dei familiari degli utenti, come anche esaminare la programmazione del Centro e raccogliere eventuali suggerimenti o proposte in merito alle attività. La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno e potrà essere convocata per situazioni di necessità.

«Dopo il Regolamento la costituzione della Consulta rappresenta un altro passaggio fondamentale perché per la prima volta tanto le istituzioni quanto gli operatori del Centro hanno un contatto diretto attorno a un tavolo con le famiglie che quotidianamente si occupano della persona con disabilità. Un dialogo necessario, e un segnale della nostra attenzione e vicinanza al territorio, a testimonianza del nostro impegno ad ascoltare le proposte e le esigenze per migliorare i servizi offerti», ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia.

«Fin dall’inizio abbiamo messo al centro dell’attenzione della nostra Amministrazione le esigenze delle persone fragili, così come delle famiglie che le assistono. È un percorso complesso e delicato, ma noi stiamo mettendo tutto il nostro impegno per garantire i diritti di queste famiglie e stare accanto a loro nel miglior modo possibile», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.