Cinecittà World: un Aprile esplosivo per grandi e piccini

ROMA – A Cinecittà World sboccia la primavera con un mese di aprile ricco di eventi e attività per tutta la famiglia. Dal 30 marzo arriva una maxi novità, un’area del divertimento senza limiti per i più piccoli, ecco il Mese dei Gonfiabili: la Piazza delle Fontane sarà invasa da un colorato Villaggio di Gonfiabili e fino al 1° maggio i bambini di tutte le età potranno immergersi in un mondo dove saltare, correre e divertirsi su 15 maxi giochi gonfiabili, tra morbidi castelli, navi e biliardini giganti che andranno a sommarsi alle 40 attrazioni del Parco.

I pranzi di Pasqua e pasquetta saranno un’occasione spassosa per trascorrere due giorni di divertimento tra attrazioni, spettacoli e i set cinematografici che hanno fatto la storia del cinema, ma non solo. Grazie al nuovo biglietto 3 parchi sarà possibile raddoppiare il divertimento e immergersi nella storia con un’incursione a Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma, completamente immerso nella natura, dove vivere una giornata da Antico Romano con pranzi a tema, spettacoli dei gladiatori, show dei rapaci e divertenti sfide con l’arciere fino all’ultima freccia.

Sabato 6 aprile al Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si terranno i casting ufficiali dei canali televisivi DeAKids e DeAJunior, dedicati ai bambini tra i 6 e i 12 anni. A seguire si terrà l’anteprima assoluta delle prime due puntate della sitcom Crazy Baby Playground, dedicata all’età prescolare, in onda su DeAJunior (canale 623 di Sky) dall’8 aprile.

Nel palinsesto eventi di aprile tante le manifestazioni per tutti i gusti: Meet & Greet di Artem, il protagonista di Mare Fuori (Pinuccio) e Pechino Express che il 7 aprile incontrerà i fan per una foto ricordo. A Cinecittà World ritorna protagonista anche lo sport con il Campionato Europeo di Pugilato dei pesi massimi leggeri, la serata evento organizzata dalla BBT il 19 al Palastudio. Il 20 sarà la volta di uno dei più importanti eventi dedicati alla Muay Thai: il Fighting Spirit World Series, organizzato dal l Team Colonnese Promotion e Gianluca Colonnese, vedrà salire sul ring del Palastudio i più famosi fighter nazionali ed internazionali. E ancora, i contest di Danza Internazionali: il 27 e 28 aprile Rome Dance Competition, l’appuntamento di danza a 360° con i direttori artistici Andrè De la Roche, Ilir Shaqiri, Piero Zinna e giurati del calibro di Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Anbeta. In occasione della Giornata Mondiale della Danza il 28 si terrà anche l’evento I Love Dance, l’evento che unisce il mondo dei social alla danza.

Per tutto il mese il parco ospiterà produzioni televisive e cinematografiche, come Din Don 8 e 9, fortunata serie di film su italia 1 con protagonisti Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, nonché 20 film-maker provenienti da tutto il mondo, per la rassegna Cinemadamare, che gireranno i loro corti e video a Cinecittà World. E chissà se, camminando nel parco, non possiate diventare voi le prossime star del cinema o più semplicemente … incontrare il vostro attore preferito!