Clima, Latina in 38° posizione, ma l’indice di calore è da record

LATINA – È Bari la città con il miglior clima in Italia, al primo posto della nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicata sul quotidiano di lunedì 25 marzo. Latina arriva 38°. La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della “Qualità della vita” realizzata dal Sole 24 Ore per raccontare la condizione climatica delle città capoluogo e la sua evoluzione, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo». I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti metereologici di 3bmeteo.

Latina, dicevamo, è tra le prime 40, e gode dunque di una situazione climatica buona con grandi contraddizioni, però: sono tante le ore di sole di cui godiamo e questo è un dato positivi, pochissime le giornate fredde, la brezza marina rinfresca in estate, ma gli eventi estremi aumentano e l’indice di calore è da record negativo.

Vediamo i dati: 8,6 ore di sole al giorno (11° posizione); sono 94,3 giorni in cui la temperatura percepita è superiore ai 30 gradi centigradi (99° posizione). Male anche le ondate di calore (91°) a causa dei 22 giorni in cui negli ultimi 10 anni la temperatura è salita sopra i 30 gradi centigradi; per 23 giorni l’anno si registrano eventi estremi con un accumulo di pioggia che supera i 40mm per fascia esaoraria (63°); per 146 giorni l’anno le raffiche di vento superano i 25 nodi (60°). La brezza estiva però conforta le estati, con i suoi 6 nodi di vento (34° posizione).

Sono ben 193 le giornate l’anno fuori dal comfort climatico, cioè con un’umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30 per cento (56°). Sono questi i principali parametri medi climatici che spingono la città pugliese in testa alla graduatoria. A Latina, e non serviva una classifica per dircelo, non fa mai freddo: solo 3 giorni l’anno in media negli ultimi 10 anni la temperatura è scesa sotto i 3 gradi centigradi (11°).

Riepilogando: Latina è tra le città con un clima buono, ma non con le migliori condizioni ambientali.

Tra le grandi città, Cagliari conquista il 10° posto nella top ten, Roma si piazza al 25° posto, seguita da Napoli (26ª), Venezia (32ª) e Genova (43ª). Tutte le altre, invece, si incontrano nella seconda metà della classifica, ultima Milano all’86° posto.