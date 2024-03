Con il “Sorriso” per riaprire il Teatro Armando Cafaro di Latina

LATINA – Si mettono in gioco e salgono sul palco figlie e nipoti di Armando Cafaro e Gabriele Sanges per dare una nuova vita al Teatro Armando Cafaro. Con il patrocinio del Comune di Latina la “nuova” compagnia Il Sorriso venerdì 22 marzo alle ore 20.30 al Teatro Gabriele D’Annunzio porta in scena “Aspettando… Francesca” una farsa in due atti di Armando Cafaro. La farsa racconta di una compagnia teatrale al debutto con l’opera “Francesca da Rimini”, il pubblico è in sala e gli attori sono pronti dietro le quinte ma l’attrice principale non si trova, la platea si fa impaziente e il capo compagnia cerca di temporeggiare fra assurde scuse, gag e situazioni paradossali tutti stanno “Aspettando… Francesca”, la regia è di Lina Cafaro. Nel cast parte della famiglia, la figlia e le nipoti dell’attore, regista e sceneggiatore Armando Cafaro e le figlie di Gabriele Sanges. «Metà degli attori sul palcoscenico è rappresentata dalla famiglia Cafaro/Sanges e per noi il calore e l’abbraccio che questa iniziativa sta raccogliendo, ci dà forza e speranza per credere che qualcosa di bello a Latina si muove – ha affermato Valentina Sanges, la figlia di Gabriele – quando abbiamo pensato di realizzare questo progetto, tutto sembrava molto complesso, impossibile da raggiungere, ma poi, mano a mano che chiedevamo i vari permessi ed affrontavamo le cose da fare sembrava che, come per magia, tutto si risolvesse con semplicità. Era come se qualcuno ci dicesse siete sulla strada giusta, dall’amministrazione comunale che ha subito accolto a braccia aperte la nostra richiesta del teatro D’Annunzio, alla risposta meravigliosa della città che ha immediatamente iniziato una caccia al biglietto; a dimostrazione che, con l’energia del teatro e l’appoggio di una città intera che a gran voce urla in direzione della cultura, anche i ‘miracoli’ di un tempo possono nuovamente realizzarsi». Sul palco Aurelio Natale, Pietro Ingargiola, Giuliana Mennella, Bruno Godino, Chiara Mennella, Mario Leggio, Sandra Cafaro, Valeria Sanges, Valentina Sanges, Carmela Lucignano, Luciano Palumbo, Daniela Di Fiore, Francesco Palumbo, Massimo Maggi, Sossio Di Matteo, Gennaro Barretta, Sofia Godino ed Arianna Gola. A completare il cast per la realizzazione della farsa Amilcare Milani per le scenografie, Marianna Lanza alla fotografia ed Andrea Paola Iannotti al trucco e parrucco. Partecipare all’esilarante serata costa solo 10 euro e tutto il ricavato sarà donato alla città di Latina, come contributo alle spese per l’avvio dei lavori per la riapertura del Teatro Armando Cafaro e dare così, al più presto, la possibilità alle scuole e alle numerose compagnie di avere un palcoscenico dove esibirsi.