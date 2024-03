Controlli al Nicolosi anche con Antiterrorismo e Baschi Verdi della Guardia di Finanza

LATINA – Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nell’ambito dell’operazione Alto Impatto che si svolge su imput del Ministero dell’Interno con il coordinamento della Prefettura di Latina. Questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno monitorato nuovamente il quartiere Nicolosi con posti di blocco, controlli sulle persone e all’interno di attività commerciali della zona, impiegando anche militari delle componenti specialistiche A.T.P.I. (Antiterrorismo e Pronto Impiego, i cc.dd. “Baschi Verdi”) in forza al Comando Provinciale di Latina.

In totale, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo dieci attività commerciali e 40 lavoratori dipendenti, rilevando tre infrazioni per la mancata emissione del documento commerciale (c.d. scontrino fiscale) e la presenza di un lavoratore irregolare.

Nel corso dell’attività, sono stati anche effettuati controlli a contrasto della contraffazione, dei traffici illeciti, a tutela del made in Italy e in materia di sicurezza prodotti, onde individuare prodotti e beni non conformi alle vigenti disposizioni ed a volte pericolosi per la salute del cittadino. Inoltre, i finanzieri hanno proceduto ad effettuare controlli a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. In tutto identificate 66 persone e controllati 18 autoveicoli.