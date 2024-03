De Meo: “PPE ruolo centrale in Ue, in grado di frenare le tendenze euroscettiche”

LATINA – Si è concolusa a Bucarest la due giorni del Congresso del Partito Popolare europeo chiamato ad approvare il manifesto dei principi per la campagna per le Europee e la candidatura a presidente della Commissione di Ursula von der Leyen. La kermesse si è svolta il 6 e 7 marzo alla periferia Nord della capitale rumena, nei padiglioni del Romexpo. Presente dalla provincia di Latina l’europarlamentare di FI Salvatore De Meo.

«Al congresso di Bucarest – dichiara De Meo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo – il PPE ha dimostrato la sua centralità in Europa confermandosi l’unica forza politica moderata, liberale, riformista ed europeista che guarda al futuro con ambizione, in grado di frenare contemporaneamente le tendenze euroscettiche e gli approcci ideologici dei partiti di destra e di sinistra. Abbiamo approvato all’unanimità un manifesto con cui presentiamo una concreta visione politica dell’Unione europea di domani nella quale assume un aspetto determinante il consolidamento di una politica estera che deve vedere l’Ue leader, capace di individuare soluzioni concrete ed essere vicina ai cittadini e alle imprese.

Forza Italia – continua l’on. De Meo – è sempre stata protagonista nel Partito Popolare Europeo ed il congresso di Bucarest lo ha confermato palesemente all’arrivo del Segretario nazionale Antonio Tajani e, ancora di più, in occasione dei suoi apprezzati e applauditi interventi.

La credibilità e la coerenza di Forza Italia – sottolinea l’on. De Meo – la rendono l’unica forza politica da sostenere alle prossime elezioni europee per dare più voce all’Italia e rendere il nostro Paese sempre più protagonista e propositivo nell’affrontare soluzioni concrete sui vari temi in discussione. Tra i nostri obiettivi, infatti – conclude l’on. Salvatore De Meo – c’è quello di svolgere un ruolo determinante nel perseguire una necessaria transizione verde e digitale basata su approcci pragmatici anziché ideologici, impegnarsi per costruire un nuovo patto sull’immigrazione che dimostri una vera solidarietà tra tutti gli Stati membri, lavorare per ottenere un patto di stabilità economica che favorisca la crescita degli Stati, ma anche procedere alla revisione dei Trattati al fine di rendere l’Europa più credibile, flessibile e concreta».