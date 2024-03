SPERLONGA – Un 79enne di Sperlonga è stato denunciato dai Carabinieri per il reato di detenzione abusiva di munizioni. L’uomo è stato sorpreso a seguito di ispezione domiciliare, effettuata dai miliari per un controllo per i detentori di armi, nell’ingiustificato possesso di 16 cartucce per pistola cal. 38 modello S&W Special, 1 cartuccia a palla per fucile calibro 12.