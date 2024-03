Detenzione di stupefacente, in manette un 32enne di Itri

ITRI – Lo scorso 28 febbraio i Carabinieri di Itri hanno eseguito un controllo a un ragazzo di Formia 32enne sottoposto alla misura detentiva domiciliare con affidamento ai servizi sociali e che si trovava in compagnia di un altro giovane 30enne originario di Formia ma residente a Itri. I militari si sono subito insospettiti per lo stato di agitazione mostrato dai due e per il forte odore di stupefacente presente in casa. Nella perquisizione sono stati trovati 3 involucri contenenti hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Altro stupefacente è stato trovato anche in casa del 30enne. Per il 32enne si sono aperte le porte del carcere, il 30enne è stato invece denunciato.