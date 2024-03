“Dimensione vino”, l’evento ad Aprilia

APRILIA – Il ristorante Il Focarile di Aprilia ospiterà il prossimo 25 marzo l’evento “Dimensione Vino” che vedrò, oltre ai 300 Vini in degustazione, Performance Culinarie di Chef e Ristoranti Stellati, Masterclass Professionali con molti dei migliori vini italiani e tenute dalla Federazione Italiana Sommelier.

Andrea Zago della Dimensione Vino e Presidente della Quattro e Venti Eventi racconta: “E’ l’occasione per parlare direttamente con i produttori e cogliere così le peculiarità di quelli che sono tra i vini più premiati al Mondo. Per i ristoratori un’opportunità per la crescita della loro azienda”.

QUI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO