“E’ primavera”, la mostra da Spazio Idea a Latina

LATINA – Ci saranno violini e versi poetici ad accompagnare i colori delle tele di Tommaso Andreocci che giovedì 21 marzo inaugura alle 18,00 la mostra dal titolo “E’Primavera!”. Le opere, che verranno esposte presso Spazio Idea di via Sisto V a Latina, sono un inno alla natura che si risveglia, rappresentata con una gamma di colori e tecniche che restituiscono vitalità ed emozioni.

Le tele saranno presentate dall’artista pontino con una cornice d’eccezione, ovvero le musiche di Vivaldi e Chaikovskij suonate dai violini del prof. Maurizio Cassandra e delle sue allieve Chiara Giliberti, Sofia Reale e Sara Vona. Ci sarà poi un tocco di poesia con la recitazione dei versi di Renato Gabriele, tratti dall’opera “Elegia del giardino segreto”.

I colori rincorreranno le note, i versi si intrecceranno con gli sguardi per un pomeriggio ricco di sollecitazioni al fine di apprezzare la mostra con diverse sfumature artistiche. Tulipani, fiori sfocati, nature morte, frammenti floreali delineati con cura e presentati con una esplosione di colori, ma anche alberi di ciliegio in fiore tratteggiati con tecniche puntiformi sono al centro dell’offerta artistica di Andreocci che – come sottolinea Paolo Portoghesi – utilizza la figurazione e la sua straordinaria capacità tecnica in una direzione che è opposta al concepimento per i risultati “gradevoli” del proprio fare. Nei disegni a matita è la perfezione “meccanica”, l’alta definizione, la nitidezza e la forza astraente del bianco e nero che interessa il pittore e lo spingono a sfidare con i suoi mezzi artigianali il prodotto della macchina – afferma sempre Portoghesi. Nelle tele dipinte, al contrario, è la sparizione del contorno lineare, la “sfocatura”, il carattere indefinito e acquoso di certe immagini fotografiche, la loro immaterialità, che stimola l’immaginazione a descrivere un mondo senza dettagli, fatto di impressioni cromatiche e di grovigli di luce. Sembra che l’artista voglia raccontarci la natura vista da occhi diversi, occhi meno attenti ad analizzare ed a conoscere razionalmente, occhi di esseri viventi immersi però nell’equilibrio di un ecosistema.