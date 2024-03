Elezioni provinciali, Sarubbo (Pd): “Segnali positivi”

LATINA – “In queste elezioni provinciali di secondo livello il Partito Democratico si presentava alle urne con poco meno di 70 tra Consiglieri Comunali e Sindaci. A conti fatti, invece, sono tati 92 gli aventi diritto che hanno espresso il voto per la nostra lista. Molti più del potenziale elettorale disponibile sulla carta”. Lo fa notare il segretario provinciale Omar Sarubbo che in una nota “senza cedere a facili entusiasmi”, legge in questo dato “due segnali positivi”. Il primo – spiega – è la conferma della stima diffusa nei riguardi dei nostri amministratori locali. Storicamente la sinistra italiana è sempre stata apprezzata per l’impegno nei territori, il senso delle istituzioni e la qualità del lavoro amministrativo. Questi numeri testimoniano il riconoscimento al loro impegno e capacità di governo locale che tiene insieme pragmatismo e valori”.

“Vi è poi la maturità di un gruppo dirigente provinciale, Sindaci e nostri eletti nei Comuni che hanno compreso l’importanza della contesa contribuendo a costruire una lista forte e competitiva di

candidate e candidati che si sono cimentati con grande spirito di servizio e generosità per cogliere un risultato collegiale”.

Sarubbo augurando buon lavoro a Renio Monti e Luca Magliozzi, ringrazia “di cuore le candidate e candidati perché questo risultato appartiene a tutti, in particolare a loro”.

“Ripartiremo in Consiglio Provinciale da dove abbiamo lasciato: difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale, lavoro sicuro, potenziamento dell’edilizia scolastica, viabilità efficiente, lotta ad ogni fenomeno discriminatorio. Per una provincia Europea che guarda lontano, al futuro, alle giovani generazioni”.