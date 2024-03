ITRI – Entra nel vivo l’iter per l’istituzione del Monumento Naturale di San Cristoforo all’interno del Parco dei Monti Aurunci, a Itri. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo originaria del comune aurunco. «Insieme all’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e ai Parchi, Giancarlo Righini, e con il direttore dell’Ente Parco, Giorgio De Marchis – spiega Palazzo – siamo da tempo al lavoro per la tutela di questa area caratterizzata da una notevole biodiversità, preziosa per il mantenimento dell’ecosistema della zona, e dalla presenza del sito archeologico del Santuario di Ercole e della Dea Fortuna che sta portando alla luce ritrovamenti di grande interesse. La nostra iniziale intuizione – conclude – ha ottenuto importanti conferme dal sopralluogo effettuato dai tecnici della Regione Lazio e quelli dell’ufficio naturalistico del Parco».

Si comincerà dalle operazioni necessarie alla definizione del perimetro del Monumento Naturale.

“L’istituzione del Monumento Naturale San Cristoforo, lavoro che stiamo svolgendo in piena sintonia tra istituzioni, costituisce per noi un tassello importante che va a impreziosire un bene di grande valore quale è il Parco dei Monti Aurunci”, conclude l’assessore Giancarlo Righini.