Esce in surf con l’amico poi sparisce: trovato in alto mare dalla Capitaneria di porto

FONDI – Rompe il windsurf e non riesce a rientrare. Paura oggi pomeriggio per velista deciso a sfruttare la bella giornata di sole e vento. La richiesta di soccorso è arrivata da un amico che avendolo perso di vista dopo che insieme erano usciti in mare nei pressi dei “Club Velici” a Fondi e la Guardia Costiera di Gaeta ha disposto l’intervento della motovedetta SAR CP 856 di Gaeta e della motovedetta CP 547 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

E’ stata la seconda a intercettare il surfista, in buone condizioni di salute ma in difficoltà a causa di un’avaria ad un elemento strutturale della tavola a vela. L’uomo è stato soccorso e trasportato in sicurezza nel porto di Terracina.

La Guardia Costiera – si legge in una nota – coglie l’occasione per raccomandare a tutti gli utenti del mare la massima prudenza quando ci si dedica agli sport acquatici ed una particolare attenzione all’efficienza dei mezzi utilizzati ed al possesso di tutte le dotazioni di sicurezza.