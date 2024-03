Festa all’aeroporto Comani di Latina con le prove delle Frecce Tricolore

LATINA – Quasi quattromila studenti delle scuole della provincia di Latina hanno visitato oggi l’aeroporto “Enrico Comani”, sede del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare, e assistito alle prove delle Frecce Tricolori per l’iniziativa realizzata in collaborazione tra la prestigiosa Scuola di volo, la Provincia, il Comune di Latina e l’ufficio provinciale scolastico. I ragazzi hanno potuto conoscere da vicino dove si addestrano i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, e i cadetti di altre Nazioni. Presenti il Prefetto Maurizio Falco, il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, rappresentanti politici e delle forze dell’ordine, le altre altre autorità civili e militari.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) ha eseguito proprio presso il 70° Stormo uno degli addestramenti programmati annualmente prima dell’inizio della stagione acrobatica. Allo spettacolo hanno partecipato anche un gruppo di giovanissimi malati oncologici grazie all’impegno dell’associazione di Latina Martina e la sua Luna.

“La presenza a Latina delle Frecce tricolori, pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare ci onora – ha dichiarato la sindaca di Latina Matilde Celentano – E’ un evento per la nostra città e per la nostra comunità. Come amministrazione comunale, su richiesta del Comando del 70° Stormo “Graziani” di Latina, abbiamo sostenuto l’organizzazione di questa manifestazione al fine di favorire la partecipazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Latina e assicurando alcuni servizi necessari al suo svolgimento. Per la presenza qui a Latina delle Frecce tricolori, che assicurano sempre uno spettacolo avvincente, di precisione dei professionisti del volo, il comando del Comani ha organizzato un open day dell’aeroporto militare di Latina, al quale hanno preso parte tutte le nostre scolaresche. E questo è molto importante, perché il Comani e l’aeroporto sono due istituzioni molto importanti per il nostro territorio, per il prestigio dell’Aeronautica militare, e per le attività di addestramento”.

Come detto la tappa di Latina delle Frecce Tricolori è una tappa “tecnica”, di prova, propedeutica all’apertura della stagione delle manifestazioni aeree del 2024. Il primo appuntamento vero e proprio della pattuglia acrobatica, infatti, è previsto per dopodomani, giovedì 21 marzo, a Pozzuoli.