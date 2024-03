Finge rapina per rubare i soldi degli incassi: 37enne denunciato e licenziato a Scauri

SCAURI – Un uomo di 37 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Scauri per simulazione di reato. L’operaio incensurato originario di Milano, residente ad Albano Laziale lo scorso febbraio aveva denunciato di aver subito una rapina dopo aver svuotato le macchinette di videopoker per conto della ditta per cui lavorava. Nel suo racconto aveva spiegato che tre persone armate, travisate e a bordo di moto e di scooter gli avrebbero asportato l’intero incasso giornaliero per un ammontare di circa 18.400,00 euro. Le indagini e gli accertamenti dei militari non hanno evidenziato nessun riscontro sulla rapina che l’uomo ha detto di aver subito, smascherando così il piano architettato da quest’ultimo e appurando che la rapina non è mai stata consumata. La ditta, che si è vista così truffata dal comportamento scorretto del dipendente, ha immediatamente provveduto al suo licenziamento, in virtù del fatto che episodi simili si erano già verificati da parte dei suoi dipendenti: in passato si erano registrati altri due casi analoghi.