Fondi, entra in casa della vicina per rubare, ma lei se ne accorge e lui la aggredisce: arrestato

FONDI – Entra in casa di una donna di notte per rubare ma la padrona di casa lo scopre e lui la aggredisce facendole male e obbligandola poi a consegnare i soldi contanti. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica in un’abitazione alla periferia della città e il furto si è trasformato in una rapina aggravata. Del reato è accusato un uomo di 49 anni che vive in un’abitazione poco distante dall’appartamento della vittima, un’anziana.

Con minacce e violenza, l’uomo ha costretto la donna a consegnare i contanti che aveva in casa, e poi si è dato alla fuga, ma gli agenti di polizia avvertiti dal 112 sono immediatamente intervenuti e anche grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti a rintracciare e ad arrestare il responsabile già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati.

La donna, soccorsa dal personale medico, è stata trasportata in ospedale, dove al termine degli esami clinici a cui è stata sottoposta, le sono stati riscontrati diversi traumi conseguenti all’aggressione.

L’arrestato è nel carcere di Latina, in attesa dell’Udienza di Convalida.