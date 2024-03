Fotografia Città di Latina: mille foto in concorso, cento scelte per l’esposizione. La finale il 13 aprile

LATINA – Sono oltre mille le foto arrivate alla giuria per il Concorso internazionale di fotografia Città di Latina organizzato dall’associazione Latina Mater.

100 sono quelle scelte dalla giuria per la finale che si terrà il 13 aprile e che vedrà premiate le tre foto migliori scelte da una giuria di esperti e noti fotografi.

“Un orgoglio per noi essere arrivati alla seconda edizione. Lo facciamo per portare sempre in alto il nome della nostra città”, ha spiegato il presidente di Mater Latina, Bruno Bulgarelli.

A presentare ieri il premio nel corso di una conferenza stampa, oltre al Presidente Bruno Bulgarelli, il presidente ad honorem Alfredo Loffredo, ideatore del concorso e alcuni dei componenti dell’associazione culturale Lidano Grassucci e Anna Di Donato che ha curato i contatti con le scuole per il premio intitolato a Francesco Mansutti, giovane di Latina morto in un incidente nell’azienda di famiglia lo scorso anno.

“La prima edizione è stata dettata dall’entusiasmo, la seconda dalla fatica – ha spiegato Grassucci – mille le foto arrivate, 100 quelle selezionate e un grande sforzo per organizzare il tutto”.

Ma non sarà solo la mostra a occupare le giornate di eventi, sono tanti gli appuntamenti collaterali tra cui: il 6 aprile la proiezione del film “Il Sale della Terra” al cinema Oxer, venerdì 12 aprile incontro La vita servaggia con il fotografo Stefano Unterthiner (ore 19), sabato la premiazione (ore 17.30), domenica 14 la presentazione della.msitra Invisibile di Fontana, giovedì 18 il workshop Fotografia di Matrimonio con Fabio Mirulla, domenica 21 laboratorio di fotografia per bambini, lunedì e martedì masterclass il ritratto d’autore con Laura Zanoni e Leticia Reig, infine sabato 27 workshop sull’intelligenza artificiale.

Il presidente Bulgarelli ha spiegato: “Il nostro obiettivo è portare Latina a essere un punto di riferimento, una sorta di Giffoni della fotografia”.

L’allestimento della mostra é stato curato da Alessandro Catani, che la racconta cosí

Un plauso, oltre che il sostegno è arrivato anche dal sindaco Matilde Celentano: “Il premio internazionale dà lustro alla nostra città, queste iniziative vanno sempre sostenute”.



