Gaeta, Federico Colaninno nel team giovanile di Luna Rossa Prada Pirelli

LATINA – C’è un giovane velista di Gaeta nel gruppo dei giovani di Luna Rossa Prada Pirelli che parteciperà UniCredit Youth America’s Cup (17 – 26 settembre), la competizione giovanile nell’ambito della 37° edizione della competizione velistica più importante al mondo. E’ Federico Colaninno (nel ruolo di trimmer) alla regolazione delle vele, lui è un esperto randista. La selezione è avvenuta dopo mesi di training e di test effettuati presso la base del team, durante specifiche sessioni di allenamento, a terra e in mare. «Sono molto contento delle scelte fatte, ma non è stato facile», spiega Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli. «La rosa dei candidati era molto valida, perché costituita da atleti con un ottimo background, che nella propria carriera hanno raggiunto importanti risultati a livello mondiale se non, addirittura, qualificazioni olimpiche.

Federico Colaninno (figlio di Nando atleta olimpico a Sydney 2000 nella classe Star) è stato con i colori dello Yacht Club Gaeta Campione Mondiale Finn Under 19 per due anni consecutivi, nel 2017 e 2018. L’anno successivo è vicecampione Europeo Match Race e e campione italiano classe Finn. Con lo Yacht Club Costa Smeralda, nel 2020 si riconferma campione nazionale Finn.

La squadra giovanile comprende: Guido Gallinaro (timoniere), Gianluigi Ugolini (timoniere), Federico Colaninno (trimmer), Stefano Dezulian (trimmer) e Rocco Falcone (timoniere/trimmer). Anche Marco Gradoni (timoniere), che è già membro del sailing team di Luna Rossa Prada Pirelli, è stato convocato nell’equipaggio Under 25.

“Sono estremamente soddisfatto di vedere le atlete e gli atleti italiani impegnati nel progetto Youth & Women’s Americas’s Cup che incarna l’eccellenza della vela. Sono sicuro che daranno il massimo per portare in alto il nome dell’Italia,” commenta con grande soddisfazione il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, in merito alla comunicazione dei team giovanili e femminili di Luna Rossa Prada Pirelli, avvenuta a Cagliari, presso la sede del challenger italiano alla 37^ Coppa America.