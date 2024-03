Gaeta, soldatessa americana cade dal quarto piano durante una festa. E’ ricoverata in gravi condizioni al Goretti

GAETA – E’ stata trasportata in eliambulanza al Goretti di Latina una giovane soldatessa americana di 23 anni, in servizio a Gaeta, che la sera di mercoledì è caduta dal quarto piano di un casolare dove stava facendo una festa con alcuni suoi colleghi. I contorni dell’incidente devono ancora essere chiariti per questo la Procura ha aperto un’inchiesta. Secondo la ricostruzione la donna era in compagnia di tre commilitoni, un’altra donna e due uomini, che si erano ritrovati per una festa e nell’occasione avevano alzato il gomito. Secondo le testimonianze, intorno alle 22 uno di loro si era accasciato sul letto ubriaco, la 23enne sul divano e gli altri due sono scesi a buttare l’immondizia. Al loro ritorno avrebbero trovato la ragazza sanguinante davanti alla porta di casa e solo dopo hanno scoperto che aveva fatto un volo di diversi metri dalla finestra. Le tettoie avevano attutito il colpo, ma le sue ferite sono subito risultate gravi. La militare avrebbe riportato fratture multiple. Informata la polizia, la procura di Cassino ha aperto un’inchiesta.