Il Latina sconfitto a Francavilla al 91′

LATINA – Si materializza al 91′ la sconfitta dei nerazzurri sul campo del Francavilla. I pugliesi strappano letteralmente la partita ai nerazzurri al primo minuto di recupero su rete di Artistico. «Non è stato il solito Latina, ma la sconfitta non è meritata», ha detto mister Fontana al termine del match contro. Nel primo tempo qualche difficoltà, ma nel secondo i nerazzurri sono andati vicini al gol diverse volte, situazioni però che non hanno saputo sfruttare. Il Latina con i suoi 41 punti conquistati è nono nella classifica del girone C di serie C con Juve Stabia saldamente in testa a quota 58. I nerazzurri sono tallonati dal Sorrento a un solo punto di distanza.

IL TABELLINO – Virtus Francavilla 1 –0 Latina Calcio 1932

Monopoli (3-5-2): Branduani, Monteagudo, Gasbarro, Di Marco, Artistico, Neglia (88’ Contini), Dutu, Izzillo (70’ Garofalo), Laaribi (70’ Risolo), Macca, Ingrosso (78’ Carella). A disposizione: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Polidori, Agostinelli, Nicoli. Allenatore: Villa.

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Guadagno, Vona E., Di Livio, Riccardi (82’ Capanni Dias), De Santis (61’ Perseu), Marino, Crecco, Del Sole (61’ Mazzocco), Fabrizi (82’ Fella), Cortinovis, Paganini. A disposizione: Fasolino, Sorrentino, Polletta, Di Renzo, De Maio. Allenatore: Fontana.

Arbitro dell’incontro: Luca De Angeli di Milano.

Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Daniele Sbardella di Belluno.

Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri.

Marcatori: 90’ + 1’ Artistico (VF)

Ammoniti: 28’ Macca (VF), 57’ Dutu (VF), 66’ Izzillo (VF), 77’ Marino (L), 90’ + 6 Mazzocco (L)

Recuperi: 1’ pt. 5’ st.

Angoli: Virtus Francavilla 5 Latina Calcio 1932 3