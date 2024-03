Il mare di Piera Vertecchi per Benacquista Art Collection

LATINA – I mesi di Marzo e Aprile del 2024 sono dedicati al mare e alla pittura di Piera Vertecchi presso la Benacquista Assicurazioni a Latina. La rassegna d’arte contemporanea curata da MAD e Fabio D’Achille presso la filiale di Via del Lido, ospita oltre venti dipinti dell’autrice pontina.

Spiega D’Achille: “Il percorso artistico di Piera Vertecchi è iniziato negli anni ‘70 come allieva al Liceo Artistico di Latina del compianto Claudio Cintoli (artista mirabile, pittore e performer…) e si è trasformato via via negli anni in un’esperienza artistica che l’ha condotta fino all’insegnamento nella sua stessa scuola; di origini calabresi (Cosenza) ha sempre fatto dell’arte una linfa vitale che l’ha aiutata a superare molti ostacoli. Sempre alla ricerca di esperienze artistiche diverse, di recente è arrivata ad esprimersi con gesti, tratti e colori astratti. Questa mostra, come tutta la rassegna è dedicata quest’anno al mare, così Piera ne descrive il suo rapporto: “Il mare è vita e morte. Nascita di tutte le creature e grande madre che ci abbraccia anche nella nostra fine. Mare è pericolo e speranza”. Lo racconta pittoricamente in tutte le sue sfaccettature, cristallino ma anche “scuro” profondo.. il brillio della luce sulla cresta delle onde ma anche con i riflessi del tramonto e dell’alba.. un mare che sposa la necessità di gestualità e di creazione nel movimento sulla tela che all’occorrenza resta un concetto non più una descrizione… la sua relazione con il mare è un approccio “liquido” all’astrattattismo o forse più all’informalità di un pittura che esce da un racconto razionale e si proietta nel desiderio di un inconscio (forse) mare calmo.

La mostra nei locali di Benacquista Assicurazioni in via del Lido 106 è visitabile dal lunedì al venerdì 9:30/12:30 e 15:30/17:30 info: 3933242424