Incendio in un residence a Terracina, distrutto un furgone

TERRACINA – Un furgone è andato a fuoco nella notte in un residence di Via San Felice Circeo a Terracina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Le fiamme che hanno avvolto il mezzo di proprietà di un uomo di 52 anni di Terracina hanno lambito anche l’auto di proprietà di una donna del posto, che era parcheggiata accanto. Sono in corso gli accertamenti necessari a risalire alle cause del rogo. Il furgone è andato completamente distrutto.