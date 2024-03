Incidente mortale sull’Appia a Terracina

TERRACINA – Un altro tragico incidente sulle strade pontine. Un ragazzo di 27 anni di nazionalità albanese ha perso la vita questa mattina all’alba sulla via Appia, nel territorio di Terracina. A indagare sull’accaduto sono i Carabinieri.

E’ stato un uomo di 61 anni a presentarsi questa mattina in caserma spiegando che intorno alle 6 stava percorrendo l’Appia alla guida del furgone della ditta per cui lavora, all’improvviso ha avvertito un colpo al veicolo ma ha proseguito la marcia. Più tardi ha deciso di tornare sul posto e ha notato, nascosto nella vegetazione, il corpo del giovane. A quel punto ha chiamato i soccorsi e si è recato alla caserma dell’Arma di Terracina per raccontare l’accaduto. I carabinieri stanno dunque indagando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.