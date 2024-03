Incidente sul lavoro ad Aprilia, muore operaio 60enne

APRILIA – Un incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio ad Aprilia. Un 60enne di origine cinese è morto dopo essere caduto dal tetto di un’azienda di via della Meccanica dove era in servizio come operaio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, un’eliambulanza e i Carabinieri del reparto di Aprilia che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

“In attesa che si faccia chiarezza sulla dinamica dell’accaduto, ci stringiamo al dolore dei familiari. La nostra priorità è ristabilire il principio imprescindibile del diritto al lavoro in sicurezza. La salute e la sicurezza sul lavoro rappresentano un tema cardine dell’agenda politica regionale. Il nostro obiettivo come assessorato e come Regione Lazio è mettere in campo e implementare tutte le attività finalizzate a promuovere e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza, migliorando la qualità e le condizioni di lavoro e favorendo la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, implementando il livello di informazione, comunicazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo. Il lavoro è dignità, non rischio per la propria salute e la propria incolumità”. Lo dichiara l’assessore regionale del Lazio al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni.

L’ennesimo incidente mortale sul lavoro, è accaduto questo primo pomeriggio in una azienda di Aprilia, l’ennesima vittima, un operaio che mentre svolgeva il suo lavoro su un solaio, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti è precipitato all’interno del capannone perdendo la vita. I dati sulle morti sul posto di lavoro sono drammatici: tre/quattro vittime al giorno in media, ogni giorno, con picchi quotidiani di sette/otto tragedie. E decine di casi letali, se non centinaia, che sfuggono a conteggi e riepiloghi. Una strage continua, e la nostra provincia non è immune da questa triste statistica. Il Segretario Generale della Cisl di Latina, Roberto Cecere commenta: “Occorre una maggiore sicurezza sui posti di lavoro; ultimamente si registrano continue morti bianche che sono diventate talmente diffuse da dover assolutamente intervenire. Non bisogna mai abbassare la guardia sul tema della qualità e sicurezza del lavoro, occorre lavorare sulla consapevolezza del rischio delle persone, chi lavora deve adottare tutti i dispositivi per evitare incidenti e deve pretendere che gli vengano forniti”. Assistiamo ogni giorno alla triste narrazione di lavoratori e lavoratrici che si recano sul posto di lavoro e purtroppo non tornano più dai loro cari. Occorre fermare la scia di sangue e bisogna farlo ora, ponendo in cima alle priorità la salvaguardia della vita e della salute persone che lavorano. Promuovere la cultura della sicurezza, introducendo la materia già nelle scuole dell’obbligo e garantire strumenti di partecipazione più forti, che diano alle rappresentanze dei lavoratori potere e protagonismo nelle scelte delle aziende, in modo da monitorare il rispetto delle norme. Conclude il Segretario della Cisl Latina Cecere: “ Non è un problema di legislazione, occorre una vigilanza puntuale e i datori di lavoro che non adempiano devono essere sospesi dal registro delle imprese per un determinato tempo. Non è pensabile sentir dire che tali lutti possono capitare, affidandoci ad un destino maledetto. Troppi morti che chiedono giustizia”.