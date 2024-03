Isola pedonale, Europa Verde: “Se il Bonum Facere è ridurre l’isola pedonale, Latina merita il Premio Attila”

LATINA – “Se il BONUM FACERE consiste nell’eliminare un pezzo di isola pedonale, un tratto di pista ciclabile, il porta a porta nella raccolta dei rifiuti, la chiusura delle Case di Quartiere, la candidatura giusta è quella per il Premio Attila”. Lo dice Europa Verde in una nota nella quale critica duramente l’audizione del Comune di Latina per la candidatura della città come Capitale della Cultura per il 2026: “L’impressione, malinconica e deprimente, è di vuoto assoluto riempito solo di parole in libertà e spesso contraddittorie. Nei vari interventi tanti sono stati i richiami a concetti, progetti, visioni che meritano attenzione e proviamo a citarli secondo l’ordine seguito dalle relatrici”. (nella foto il tratto che sarà riaperto)