Itri, non passa il bilancio. Cade a sorpresa l’amministrazione Agresti

ITRI – A Itri cade a sorpresa l’amministrazione comunale del sindaco Agresti. Non passa il bilancio di previsione perché la votazione in aula segna assoluta parità: 8 voti a favore e 8 contrari. Il sindaco ieri era tornato in aula nonostante le precarie condizioni di salute per tentare in extremis di salvare la situazione. Il gruppo fratelli d’Italia ha detto no al bilancio con i voti di Elena Palazzo, Salvatore Ciccone, Simone di Mascolo e Alessia Mancini. No anche secondo Antonio Fargiorgio e Vittoria Maggiarra di Itri facciamo futuro e da Giuseppe Cece e Francesco Bedendo. Con la bocciatura del bilancio cade dunque a metà legislatura l’amministrazione itrana lasciando la porta aperta al commissario prefettizio il terzo negli ultimi 9 anni dopo Raffaella Vano nel 2015 e Francesco Del Pozzone nel 2020.