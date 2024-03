Karate, la Sakura Latina conquista 34 medaglie al campionato regione Fesik

LATINA – Domenica scorsa al Palazzetto di Riano si è svolto il Campionato Regionale Fesik per il Lazio e Abruzzo dedicata alla specialità del Kumite (combattimento). Tra le numerose società presenti, la Sakura Latina si è classificata al secondo posto nella classifica delle società, con 9 ori, 13 argenti, 12 bronzi, per un totale di 34 prestazioni da podio.

La Sakura bissa così il prestigioso risultato ottenuto nello scorso Campionato Regionale dedicato al kata (forma), confermando l’ottimo lavoro svolto in entrambe le specialità e centrando l’obiettivo della completezza degli allievi presenti.

Gli atleti che si sono cimentati hanno dimostrato grande coraggio e una spiccata preparazione tecnica, riservando emozioni a più non posso durante l’intensa giornata, che li ha visti protagonisti in tutte le categorie, a partire dai più piccoli, con Laura Fiaschetti ad aprire i combattimenti nella 6/8 anni fino alla categoria veterani, dove Marco De Maio rappresentava con grande dignità e coraggio la società latinense.

Una nota di merito per la prestazione di Sara Sebastiani, imbattuta in tutti gli incontri svolti, individuale, in team misto con i compagni Veneruso e Di Stasio e nel team femminile come prestito a favore della società Atletico Bravetta.

L’Associazione svolge le lezioni presso il complesso della Palestra Sparta, da sempre attenta allo sviluppo delle arti marziali, e che il prossimo 23 e 24 marzo ospiterà il prestigioso Stage di Karate Tradizionale, a cura del Maestro Scutaro, 8° dan, con la presenza della Maestra Nadia Ferluga, anche lei 8° dan. Ospiti il Maestro Luigi Marra e il Maestro Paolo Bonelli.

Di seguito l’elenco dei risultati ottenuti:

2^ Società Classificata

1° posto

Matteo Callegari, 11-12 anni maschile arancio-verde oltre 45 kg

Paolo Senatore, 13-14 anni maschile bianca gialla open

Sara Sebastiani, 15-17 anni femminile nera fino a 53 kg

Team Sara Sebastiani, Lorenzo Veneruso, Alessandro Di Stasio, Squadra Mista 15-17 anni Open

Marco Zingarelli, 18-20 anni maschile fino a 77 kg

Riccardo Lukic, 18-20 anni maschile oltre 77 kg

Francesca Mancini, 18-20 anni femminile open

Alessia Mandatori, 18-20 anni femminile nera fino a 57 kg

Silvia De Angelis, 21-35 anni femminile blu-marrone open

2° posto

Claudio Gasbarrone, 9-10 anni maschile arancio-verde fino a 37 kg

Emiliano Arciuolo, 9-10 anni maschile arancio-verde oltre 37 kg

Alessandro Penazzi, 9-10 anni blu-marrone oltre 37 kg

Team Alessandro Penazzi, Claudio Gasbarrone, Emiliano Arciuolo Squadra maschile 9-10 anni open

Team Lucio Montagner, Alessia Fiaschetti, Alessandro Penazzi, Squadra mista 9-10 anni open

Alessandro Luppino, 11-12 anni maschile arancio-verde oltre 45 kg

Federico Ippati, 11-12 anni maschile blu-marrone oltre 45 kg

Team Federico Florissi, Federico Ippati, Squadra Maschile 11-12 Anni Open

Team Alessandro Luppino, Helen Bianchi, Federico Florissi, Squadra Mista 11-12 anni Open

Carlo Chillemi, 18-20 anni maschile fino a 63 kg

Davide Castaldi, 21-35 anni maschile nera fino a 70 kg

Marco De Maio, oltre 46 anni, blu nera open

Team Roberto Coletti, Davide Castaldi, Marco Zingarelli, Squadra Maschile 18-35 anni Open

3° posto

Lucio Montagner, 9-10 anni maschile arancio-verde oltre 37 kg

Alessia Fiaschetti, 9-10 anni femminile arancio-verde open

Federico Florissi, 11-12 anni maschile blu-marrone oltre 45 kg

Eleonora Ridolfi, 11-12 anni femminile bianca-gialla open – sospetto secondo posto

Team Mattia Sacco, Federico Gasbarrone, Matteo Callegari, Squadra Maschile 11-12 Anni Open

Team Helen Bianchi, Matilde Di Cuonzo, Eleonora Ridolfi, Squadra Femminile 11-12 anni Open

Alessandro Di Stasio, 15-17 anni maschile nera fino a 77 kg

Lorenzo Veneruso, IPPON 15-17 anni blu-nera open

Team Matteo De Paola, Alessandro Di Stasio, Francesco Iannaci, Squadra Maschile 15-17 Anni Open

Davide Castaldi, IPPON 21-35 ANNI NERA OPEN

Squadra Riccardo Lukic, Carlo Chillemi, Silvia De Angelis, Squadra Mista 18-35 anni Open

Squadra Davide Castaldi, Roberto Coletti, Alessia Mandatori, Squadra Mista 18-35 anni Open

Meritevoli di menzione anche Lorenzo Ridolfi, Liam Esposito, Gabriele Paris, Davide Foderaro, Ginevra Fruttero, Francesca Florissi.