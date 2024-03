La Benacquista Latina Basket non può niente contro la corrazzata Udine

CISTERNA – Match infrasettimanale per il recupero della giornata 2 della Fase a Orologio per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che sul parquet del Palasport di Cisterna ha provato a tenere testa alla blasonata Apu Old Wild West Udine. Una gara in cui i nerazzurri, dopo una partenza difensiva non brillante, sono stati bravi a modificare il loro atteggiamento per riuscire a contrastare al meglio gli avversari. Udine ha dimostrato di essere a tutti gli effetti una squadra costruita per disputare un campionato di vertice e composta da giocatori di comprovata esperienza, ma Latina non ha avuto timore reverenziale e, in alcuni tratti della partita, è stata abile nel contenere l’offensiva avversaria.

Parrillo e Alipiev i migliori realizzatori della sfida con 19 punti ognuno, per il Capitano un ottimo 5/8 dai 6.75, per Ivan 6/8 dal pitturato e 8 rimbalzi. Da evidenziare la grande e inesauribile energia di Romeo con i suoi 15 punti, 5 rimbalzi e 6 assist e la fisicità sotto canestro di Borra (10 punti e 8 rimbalzi).

Il prossimo appuntamento è per sabato 9 marzo alle ore 20:00 sul parquet friulano del PalaGesteco, dove i nerazzurri sfideranno i padroni di casa della UEB Gesteco Cividale in occasione della quinta giornata della Fase a Orologio.