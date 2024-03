La Bsp Pharmceutical di Latina Scalo cresce ancora, il Ceo e presidente Braca: “Nuovi edifici e nel 2028 arriveremo a 2200 dipendenti. All’IA preferisco l’intelligenza umana”

LATINA – La Bsp Pharmaceuticals con sede a Latina Scalo cresce ancora. Sette nuovi edifici sono in via di realizzazione nel perimetro aziendale con l’obiettivo di un incremento ulteriore della produzione di farmaci per conto terzi, che comporterà anche una crescita del personale dagli attuali 1400 dipendenti ai 2200 del 2028. Le novità sono state illustrate oggi, insieme ad una breve storia aziendale, dal fondatore, Ceo e presidente, Aldo Braca in occasione della visita dell’ Amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella.

E’ stata l’occasione per fare il punto sui traguardi raggiunti dall’azienda che si è messa da tempo in corsia di sorpasso ed è il miglior fornitore mondiale di farmaci ADC (Antibody Drug Conjugates), farmaci oncologici di ultima generazione e immunoterapici (la BSP Pharmaceuticals è stata premiata nelle ultime 7 edizioni del World ADC Summit di San Diego, in California). Oggi serve 80 Paesi nel mondo, ha 70 partner/clienti e 360 prodotti.

“BSP Pharmaceuticals è ormai riconosciuta dal mondo della ricerca oncologica come uno dei principali centri di eccellenza a livello mondiale, ma la collaborazione con Invitalia resta per noi strategica – ha dichiarato Aldo Braca, Presidente e Amministratore delegato di BSP – perché è anche grazie al sostegno di questi incentivi pubblici se non abbiamo mai smesso di investire nella sperimentazione e nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche da mettere a disposizione della lotta contro i tumori. Così stiamo cercando di migliorare la vita delle persone”, ha aggiunto Braca spiegando che la ricerca per ora non contempla l’intelligenza artificiale: “Per risolvere i problemi reali preferisco di gran lunga quella umana”.

E’ stata proprio l’Agenzia nazionale per lo sviluppo attraverso lo strumento del Contratto di sviluppo, che Invitalia gestisce per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a sostenere 4 progetti di Bsp che dal 2015 ad oggi hanno portato sul territorio circa 400 milioni di investimenti, per i quali Invitalia ha approvato 67,2 milioni di euro di agevolazioni (5,3 dei quali cofinanziati dalla Regione Lazio).

“Questo è il senso del nostro lavoro, sostenere imprenditori che hanno idee e che sanno realizzarle – ha sottolineato Mattarella – A Bsp è andato il 40% del sostegno di tutti i progetti quelli finanziati nel Lazio.

Il lavoro altamente tecnologico svolto nei laboratori di Bsp offre occasioni di formazione agli studenti universitari e non solo. Gli ambiti di una fitta collaborazione con la Sapienza Università di Roma sono stati riassunti dalla Direttrice del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del farmaco che ha una sede a Roma e una presso il Polo Pontino, Daniela Secci, a margine della visita di Invitalia: “Bsp effettua da noi seminari specifici tematici, partecipa ai comitati di indirizzo e consultivi ai corsi di studio, ospita nostri studenti per stage e inoltre c’è una collaborazione scientifica”.

I CONTRATTI DI SVILUPPO – In Italia, dal 2012 Invitalia ha approvato complessivamente 438 Contratti di sviluppo, con investimenti per 18,1 miliardi di euro, sostenuti da oltre 6 miliardi di agevolazioni e una ricaduta occupazionale di oltre 250mila addetti. Nella Regione Lazio, nello stesso periodo, sono 19 i progetti approvati da Invitalia, con investimenti per 935 milioni di euro, agevolazioni concesse per circa 288 milioni di euro, con un impatto occupazionale pari a 10.000 posti di lavoro. Il Contratto di sviluppo, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, è uno strumento che favorisce la realizzazione di programmi di sviluppo strategici e innovativi, di rilevante dimensione, allo scopo di rafforzare la struttura produttiva del Paese.