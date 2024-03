La miglior colomba innovativa è di Cori: podio a Maciste

CORI – Dopo i successi dell’ormai famoso panettone all’ambrosia, anche la Colomba di Pasqua realizzata nei laboratori Maciste di Cori, è la migliore del 2024 nella categoria colomba innovativa. Il riconoscimento per il pasticcere Andrea Ceracchi è arrivato al temine del Campionato Nazionale Miglior Colomba 2024.

“Dopo tanti successi negli ultimi anni, ringrazio mio padre per avermi donato la fantasia e mia madre per avermi donato il cuore. Il tempo per avermi donato paura e coraggio. Questa volta ringrazio me stesso per averci sempre creduto”, posta sui social.