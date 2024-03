La relazione finisce, 23 enne di Cisterna diventa stalker e minaccia di morte una donna: arrestato

CISTERNA – Aveva avuto una fugace relazione con una donna di vent’anni più grande di lui e quando lei ha interrotto il rapporto, il ragazzo si è trasformato in un pericoloso stalker. E’ stato arrestato nelle scorse ore a Cisterna di Latina dai carabinieri un 23enne del posto accusato di atti persecutori nei confronti di una 46enne salernitana che aveva presentato ai carabinieri di Amalfi una denuncia, raccontando tutto lo spavento per l’atteggiamento tenuto dal ragazzo.

La donna aveva spiegato ai militari che dopo una breve storia con il giovane cisternese, lo aveva lasciato, ma lui non accettando la decisione aveva iniziato a perseguitarla con continue telefonate e messaggi in tutte le ore del giorno e della notte fino ad arrivare a minacciarla di morte inviandole delle foto di una pistola e minacciando di morte anche i suoi familiari che, telefonicamente, avevano tentato di convincerlo a desistere. Ma nulla.

Quando la denuncia è arrivata ai militari di Cisterna, i carabinieri non hanno perso tempo e sono andati a casa del 23 enne che ha tentato di tutto per sfuggire alla cattura anche nascondendosi in un armadio. Ora è in carcere così come previsto dalla legge, dopo che gli investigatori hanno acquisito la documentazione fotografica e i messaggi inequivocabili presenti nello smartphone della vittima. La Procura della Repubblica di Latina ha disposto il trasferimento del ragazzo nella Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.