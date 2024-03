“Non servono parole”, il nuovo libro della maestra di Latina Maria Di Marco

LATINA – Dopo “Maddalena rideva sempre” e “L’amore difficile”, l’insegnante di Latina Maria Di Marco pubblica l’avvincente storia di un cagnolino molto particolare. E’ stato appena pubblicato su Amazon “Non servono parole – Storia di Pepe”.

La maestra in pensione, ricordata con affetto da centinaia di ex alunni di Latina, ha avuto sempre una passione per la scrittura e una volta terminato il suo percorso nell’insegnamento ha deciso di “dare alla luce” una serie di testi accumulati nel tempo.

A febbraio dello scorso anno ha pubblicato una raccolta di novelle dal titolo “Maddalena rideva sempre” e subito dopo ha proposto “L’Amore difficile”, un romanzo che parla di storia attraverso i racconti legati al ricordo dei suoi genitori. L’ultima pubblicazione narra invece di Pepe, un cagnolino dalla sensibilità particolare, capace di conquistare tutti col suo modo di essere.

“Scrivevo novelle, poesie e mettevo tutto dentro una scatola, era come un bisogno – racconta l’autrice – . Da una persona, da un atteggiamento, da un battuta, veniva fuori una storia, ma senza nessun desiderio di renderla pubblica. Poi, quando sono andata in pensione, ho ripreso in mano quello scatolone”.

L’ultimo lavoro è stato appunto la storia di Pepe, il cane di casa: “Ho immaginato che fosse un essere pensante, perché aveva un suo modo di essere e aveva conquistato tutti in famiglia, dal più piccolo al più grande”.