Laboratorio di “Cioccolateria” per gli studenti del San Benedetto

LATINA – Si è concluso al San Benedetto di Latina, il Corso di “Cioccolateria” iniziato nel mese di gennaio tenuto dal Maestro Cioccolatiere Francesco Fiortini, di “Chocolart, l’Arte del cioccolato”, affiancato dal prof. Francesco Turco, docente di Cucina e Arte Bianca presso l’Istituto. I 15 alunni coinvolti si sono misurati con l’arte del temperaggio del cioccolato, processo termico e meccanico di orientamento della cristallizzazione tramite la selezione dei cristalli più stabili contenuti nel burro di cacao. Gli studenti hanno quindi realizzato cioccolatini al latte e fondenti, cremini, uova di Pasqua, soggetti Pasquali in cioccolato bianco e al latte, decorazioni con cioccolato bianco fuso.

L’iniziativa rientra tra i percorsi laboratoriali per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione previste nel progetto PNNR “A scuola per me”.

Il Corso mira a rafforzare le competenze proprie del curricolo scolastico dell’indirizzo Cucina, Arte bianca e Pasticceria. Gli studenti hanno dovuto attivare percorsi di competenze nel riconoscimento e nella valutazione della materia prima, delle sue qualità e potenzialità creative. Come per il Laboratorio di “Gelato artigianale”, terminato nel mese di dicembre, anche quello di Cioccolateria si pone nel solco della DIDATTICA del SAPER FARE, “che ha l’obiettivo di contrastare la dispersione aumentando il livello di competenza e di autostima, per essere pienamente protagonisti del proprio percorso formativo e del proprio progetto di vita” chiosa il Dirigente Ugo Vitti.