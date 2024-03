Accordo tra enti: tornano in piazza della Libertà gli uffici distaccati della Prefettura, la Provincia risparmierà 250mila euro

LATINA – Gli uffici della Prefettura di Latina che nel 2009 erano stati trasferiti nella sede distaccata di Via Legnano torneranno nel Palazzo della Provincia, in Piazza della Libertà, sede della Prefettura di Latina. Si tratta, principalmente, dello Sportello Unico Immigrazione e dell’Ufficio Patenti che saranno ospitati nell’ala dell’edificio più vicina all’ingresso di Via Costa, dove una volta c’era la polizia provinciale.

Succede grazie ad un protocollo tra i due enti, Provincia, proprietaria dell’immobile storico, e Prefettura che vi abita da sempre, che consentirà all’ente di Via Costa anche un risparmio di circa 250mila euro oggi necessari a pagare gli affitti per le succursali di alcuni istituti superiori, come il Manzoni e il Liceo Artistico. Un’operazione che logisticamente dovrebbe avvenire entro l’estate.

Il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli e il Prefetto Maurizio Falco hanno parlato di un’azione “win win”, dove vincono tutti, perché la Prefettura potrà riunire i suoi uffici riportando a casa i dipendenti finiti nella sede distaccata, mentre la Provincia, avrà di nuovo a disposizione la sede di Via Legnano per soddisfare la richiesta di aule delle scuole su cui ha competenza, risparmiando una notevole somma, quantificata dagli uffici, che sarà impiegata inizialmente per la ristrutturazione dell’edificio.

Le dichiarazioni del Presidente Stefanelli e del Prefetto Falco

La firma al protocollo è stata apposta giovedì 29 febbraio.