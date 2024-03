“Briciole”: al D’Annunzio con la Croce Rossa contro le violenze

LATINA – “Uno spettacolo contro ogni forma di violenza, specie quelle che possono nascere all’interno di relazioni sentimentali tra le persone”. Si tratta dell’atto unico “Briciole, one woman show”, scritto e interpretato dall’attrice Stefania Paternò con la partecipazione di Richard Wolf, che andrà in scena il prossimo venerdì 8 marzo, alle ore 20.30, presso il Teatro G. D’Annunzio di Latina. L’evento è organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio e da Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina con il Patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Latina e del Forum del Terzo Settore Lazio.

«Noi siamo onorati, perché il Comitato di Latina ospita la prima tappa di questo evento che ha la sua importanza proprio per il messaggio che vuol veicolare. Il mio appello è a non lasciarsi sfuggire questa occasione, venite a teatro a godervi questo spettacolo; sarà anche un modo per far del bene ai più bisognosi perché il ricavato sarà devoluto per le attività di Inclusione Sociale del Comitato CRI di Latina», ha spiegato il presidente del Comitato di Latina Giancarlo Rufo.

Secondo l’autrice Stefania Paternò, “Briciole” è un monologo brillante che pone l’attenzione sulle relazioni tossiche e in modo particolare sul narcisismo patologico. Lo spettacolo nasce con l’intento di far sorridere il pubblico e di fargli esorcizzare un dolore attraverso il sorriso.

«Questo spettacolo nasce da un dolore reale, il mio e quello di molte altre persone conosciute durante questo percorso, è una storia vera e purtroppo comune a molti, in cui parlo di manipolazione, abbandono e violenza psicologica. – ha continuato Stefania Paternò – Si parla di forza e di rinascita, di paura e di delusione, indubbiamente è un monologo terapeutico sia per me che lo interpreto, ma soprattutto per gli occhi dello spettatore che si immerge completamente all’interno di una storia che ha molto da insegnare, a tutti, grandi e piccoli, uomini e donne».

Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro.

Per informazioni e prenotazione biglietti: latina@cri.it

Prevendita c/o la sede CRI, via Ezio 73, dal lunedì al venerdì, ore 18-19.30; il sabato ore 10-12