Latina calcio Foggia, parla mister Fontana

LATINA – Il tecnico del Latina Gaetano Fontana ha presentato ieri la sfida che vedrà impegnato il Latina Calcio oggi alle 18:30 al Francioni contro il Foggia. “C’è bisogno di tornare a vincere davanti alla nostra gente. Credo che il cammino che stanno facendo i miei ragazzi sia dato proprio da questo tipo di atteggiamento: se all’inizio ho detto che la squadra doveva fare di tutto per catturare l’attenzione e la simpatia della gente, questa squadra al di là delle partite non vinte in casa ha dimostrato di avere degli obiettivi, dell’attaccamento e di saper andare oltre le difficoltà incontrate”.