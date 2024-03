Pippo buono e buffo come il celebre personaggio della Disney

LATINA – “Se il vostro sogno è quello di adottare Pippo, il celebre personaggio della Disney, eccovi serviti: il nostro Filippo è pressoché IDENTICO. Bello, simpatico e buffo proprio come lui. Con queste orecchie lunghe e morbidissime”. L’appello all’adozione è del Canile di Latina. Sul Blog dell’Associazione Amici del Cane di Latina, che gestisce la struttura, dove si trovano tantissimi cuccioli e cani adulti o anziani in attesa di una famiglia in cui vivere e l’ultimo annuncio è per Filippo , Pippo per gli amici, “cagnolino adorabile, dolcissimo e affettuoso con le persone…si appoggia addosso alle volontarie in modo delicato per farsi accarezzare. Quando corre fa troppo ridere, è un po’ goffo! Filippo ha circa 6 anni…è una taglia media scarsa, ha un fisico molto snello e slanciato, tipico del segugio ed è compatibile con tutti i simili”.

Si affiderà chippato, castrato e vaccinato. Filippo vi aspetta!!! Per adottarlo, inviare un sms whatsapp al 3392346055 con una breve presentazione Associazione amici del cane di Latina ODV