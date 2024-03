Latina Capitale della Cultura 2026, le polemiche non si spengono: duello Guercio-Muzio

LATINA – Continua a far discutere il dossier presentato da Latina alla finale di Capitale della Cultura che il comune ha deciso di rendere noto nei giorni scorsi. Dopo i malumori all’indomani dell’audizione, la critica più pesante arriva da Maurizio Guercio, ex assessore all’Ambiente con Zaccheo, presidente dell’Associazione culturale Anima Latina, che critica punto su punto quelli che considera evidentemente errori e imprecisioni grossolane, per concludere che “la partecipazione a eventi di respiro nazionale come “Capitale della Cultura Italiana 2026″, si programmano per tempo, non ci si improvvisa, non si partecipa perché a qualcuno, in quel di Verona è venuta in mente questa idea. Alla notizia della candidatura la città ha sorriso. Era bene aver coscienza e amor proprio, per comprendere che Latina non aveva i fondamentali per una simile competizione, infatti il confronto è stato impietoso. Ho ascoltato e visto tutte le audizioni delle città finaliste “Capitale Italiana della Cultura 2026” – dice Guercio – È stato bello scoprire quanti musei, quanti festival, quanti eventi, quante culture d’impresa, quante fondazioni, quanti modelli culturali in più nasceranno in Italia in occasione del 2026. Una creativa bellezza dell’agire umano in favore della cultura italiana. Latina? Confermo quanto scritto dopo l’audizione: mi vergogno, come cittadino di Latina, per come la mia città è stata rappresentata. Mentre tutte le altre città finaliste hanno narrato dei loro ”genius loci”, miti e personaggi, Latina ha dimenticato i propri: Enea, Ulisse, la maga Circe, Satricum, Sibilla Aleramo, Giovanni Cena, Anna Fränzel, l’Amazzonia italiana (la grande selva prima delle bonifiche), l’epopea della bonifica integrale, la nascita delle Città Nuove, Latina Città del ‘900, il centenario 2032”. Poi l’analisi punto su punto.



‘assessora all’urbanistica del Comune di Latina Annalisa Muzio: “Secondo me chi scrive “contro” il progetto Punta nel vivo, come protagonista dell’audizione al Ministero, risponde con lo stesso schema l: “Secondo me chi scrive “contro” il progetto Latina candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026 non ha letto neanche una pagina del dossier presentato. Sono parole prive di conoscenza del lavoro svolto e piuttosto cariche di rabbia e risentimenti personali. Sarebbe bastato leggere per evitare, questa si, una brutta figura”. Anche la risposta di Muzio è punto su punto.

La difesa di Latina arriva anche dal senatore Nicola Calandrini tra i promotori della candidatura, che sposta in avanti il giudizio: “Latina é una città giovane, ricca di vitalità e dinamismo. La circostanza che sia, a pieno titolo, tra le prime dieci candidate a Capitale della Cultura 2026 é essa stessa un grande risultato. Latina, infatti, sconta anni di immobilismo e di marginalità sullo scenario regionale e nazionale, nonostante sia la prima città del Lazio dopo Roma Capitale. Desidero, quindi, rivolgere un sincero apprezzamento all’Amministrazione Comunale di Latina, in modo particolare al Sindaco Matilde Celentano, per aver promosso l’immagine di una città che intende riprendere il ruolo guida che le compete sul piano provinciale e regionale”, scrive in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli D’Italia che preferisce non dare un giudizio sui contenuti del dossier. La candidatura di Latina – aggiunge – va intesa come un primo grande tassello di un mosaico più ampio che si chiama Centenario 2032. Quella é la vera data su cui concentrare il massimo impegno di tutte le istituzioni: dal Governo nazionale e regionale al Comune. Saremo, nel 2032, la città più giovane d’Europa. Dall’oblio della palude abbiamo reso questa terra ospitale. Ci aspettano sfide importanti: creare un nuovo modello di sviluppo che faccia della filiera agroalimentare, dell’enogastronomia e del turismo il nostro punto di forza economico e culturale. Potenzieremo sempre di più il rapporto con l’Università La Sapienza nel solco di una Latina città degli studi, con tutto ciò che questo comporta in termini di servizi. Il mare, risorsa fondamentale per fare della nostra costa un gioiello attrattivo per i turisti italiani e non solo. Il fatto che Latina sia arrivata fra le prime dieci città finaliste, insomma, é un primo risultato. Indubbiamente rilevante, visto che mai era accaduto prima, neanche quando qualche professionista della critica e della polemica aveva- a vario titolo- responsabilità nel tessuto sociale e politico di questa nostra città. Chiunque voglia bene a Latina e tenga alla sorte della nostra comunità oggi deve essere fiero e orgoglioso di questo risultato. Avendo la consapevolezza che non è sufficiente, che molta strada c’è ancora da fare. La percorreremo insieme ai tanti cittadini di questa città che sognano una dimensione contemporanea di Latina, soprattutto in vista del Centenario 2032″.

La difesa arriva anche da Alessio Pagliari ex consigliere comunale di Latina: “Dovremmo essere tutti contenti di questo risultato (essere città finalista) – esordisce il delegato provinciale della FIAF (Federazione Italiana Associazioni fotografiche) – segno che il territorio della provincia di Latina può offrire tanto a livello culturale. Vorrei ricordare a tutti che Latina e Gaeta, non sono certo lì per caso, hanno superato una prima fase di selezione, non certamente facile. Erano infatti ventisei le città candidate, poi diventate sedici, quindi dieci finaliste. Leggo molte polemiche in questi giorni, quasi esclusivamente nei riguardi di Latina, e questo mi rattrista molto. Innanzitutto, vorrei ricordare che il Ministero della Cultura non si è ancora espresso, lo farà solo fra qualche settimana; pertanto, la partita è ancora aperta per tutte e dieci le finaliste. Certamente Gaeta è partita prima e probabilmente, grazie anche alla sua storia, non certo solo contemporanea come quella di Latina, è arrivata molto preparata e ricca di contenuti presentanti durante l’audizione. Ovviamente il merito va anche all’amministrazione comunale di Gaeta e a tutto il comitato promotore della candidatura, a cui esprimo vivo apprezzamento. Permettetemi però, da cittadino di Latina, di esprimere altrettanto apprezzamento anche per il risultato di Latina. Se Latina, pur non avendo la stessa storia e la posizione geografica di Gaeta, è comunque giunta finalista, con una candidatura preparata “all’ultimo minuto”, credo meriti solo un grande applauso, che dovrebbe essere unanime, perché, se Latina raggiunge dei “palcoscenici” importanti, ottiene dei risultati e visibilità nazionale non ne beneficiano solo alcune persone o colori politici, ma tutti i cittadini. Dovremmo, allora, tutti essere contanti, come quando gioca la “Nazionale. Il turismo culturale, infatti, come riportato anche dai recenti studi di Unioncamere, è un pilastro fondamentale dell’economia, che genera ricchezza e nuovi posti di lavoro. Pertanto, esprimo i miei complimenti per il risultato al Sindaco di Latina Matilde Celentano, all’Assessore Annalisa Muzio, a tutta la Giunta e ai consiglieri che hanno creduto in questo progetto, insieme ai tecnici comunali, alle tantissime associazioni ed altri comuni che hanno dato la loro disponibilità a collaborare nel dossier, curato e redatto con tanta passione dall’Arch. Daniela Cavallo. Si poteva e si può far meglio? Sicuramente si, l’eccellenza è un obiettivo che tutti cercano, ma nella pratica non sempre si riesce a raggiungere. Latina, è chiaro, non poteva in pochi mesi diventare un’eccellenza, risolvere i tanti problemi e criticità, anche nell’offerta ricettiva, che si porta dietro da tantissimi anni. Però da qualche cosa si deve pur partire. E quale migliore occasione, se non quella di una candidatura come capitale della cultura? Al di là del risultato finale, questo progetto di candidatura apre la strada, forse per la prima volta dopo tanto tempo, a un possibile percorso condiviso fra politica, industria e commercio, terzo settore e cittadini, per guardare ad altri obiettivi da raggiungere insieme verso il centenario del 2032. Dobbiamo essere consapevoli, se saremo in grado di fare “squadra”, se sapremo fare bene “Bonum Facere”, di avere il privilegio di vivere in un territorio con caratteristiche uniche, con un’offerta variegata dalla montagna, alla collina, alla pianura, per finire ai laghi e al mare. Latina e la sua provincia è apprezzata anche dai produttori cinematografici, grazie anche al grande lavoro che svolge la “Latina Film Commission”. Sarebbe troppo lungo elencare adesso i film e le serie che si sono girate e che si gireranno nel prossimo futuro”.