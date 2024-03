Latina e Gaeta, lunedì 4 marzo le audizioni per Capitale della Cultura 2026

LATINA – Il conto alla rovescia è quasi terminato: lunedì prossimo 4 marzo, Latina e Gaeta, saranno in audizione al Ministero della Cultura, come città finaliste per la designazione della Capitale della Cultura Italiana 2026.

Ogni città avrà a disposizione 30 minuti per presentare la propria candidatura, seguiti da ulteriori 30 minuti dedicati alle domande della Commissione.

Comincerà Gaeta, tra le 11,30 e le 12,30, terza e ultima della mattinata dopo Agnone e Alba. Il gruppo guidato dal sindaco Cristian Leccese illustrerà il dossier “Blu, il Clima della Cultura” (con la Triennale di mostre d’arte già programmata e presentata). “È basato sulla forza dell’ambiente di influire sulle persone: caratteristica di Gaeta, la cui storia vanta donne e uomini che hanno definito i contorni della civiltà. Gaeta e il suo Clima della Cultura riescono a proiettare l’individuo verso una crescita intellettuale. Blu è il suo nome”, spiegano i promotori.

Poi, nel pomeriggio (15.15-16.15) toccherà alla delegazione guidata dalla sindaca Matilde Celentano presentare il dossier “Latina Bonum Facere” che ha al suo interno, fra gli altri, il progetto della Rete dei Musei costituita ufficialmente ieri. Latina sarà preceduta da L’Aquila considerata una sua diretta concorrente. “È un grande momento per la nostra città. Tutti pronti a tifare Latina e a sostenere il progetto”, invitano dal Comune.

Le audizioni dei 10 progetti finalisti si svolgeranno, a Roma anche il giorno successivo, 5 marzo, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura.

Le audizioni saranno trasmesse anche sul canale YouTube del ministero https://www.youtube.com/@MiC_Italia