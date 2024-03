Latina, il cartello sul posto disabili di Via Bachelet: “La stupidità non è un handicap”

LATINA – “La stupidità non è un handicap”. Con questo ineccepibile cartello apposto sotto quello che indica il posto riservato alle persone con disabilità, un anonimo cittadino di Latina ha deciso di richiamare l’attenzione su una delle più odiose pratiche di sosta selvaggia. Che purtroppo non è la sola.

Decisamente più civile della vernice spray usata da uno sconosciuto a Roma per scrivere “Free Park” sulla carrozzeria delle auto parcheggiate in maniera irrispettosa del prossimo, il cartello, in tutto somigliante a quelli utilizzati per la segnaletica verticale, è comparso fuori dalla scuola di Via Bachelet.

Invita gli automobilisti, e in primo luogo i genitori dei bambini che frequentano la scuola di Latina, a parcheggiare/sostare altrove, ricordando: “Hai gambe e testa per camminare”. La domanda è: avranno anche occhi per leggere il cartello?