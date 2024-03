Latina, in Piazza del Popolo le future professioniste del settore beauty

LATINA – Si è svolto in Piazza del Popolo l’evento promosso dalla Provincia di Latina con la Latina Formazione e Lavoro in occasione della “Giornata internazionale dei diritti della Donna” La manifestazione, patrocinata del Comune di Latina, ha animato il centro cittadino con stand dimostrativi e momenti di confronto con le future professioniste del settore beauty.

“Questo evento nasce dalla volontà di promuovere e valorizzare l’inclusione sociale delle donne attraverso il lavoro. – ha commentato il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – I corsi di

formazione sono uno strumento fondamentale nella crescita e nel rafforzamento del senso di fiducia delle giovani donne nelle proprie capacità, perché rappresentano un contatto diretto con il mondo del lavoro, per il raggiungimento dell’indipendenza economica. Le nuove professionalità che il mondo della bellezza offre sono un’opportunità importante per i giovani, sia dal punto di vista occupazionale e per l’impatto propositivo di crescita personale e nel pieno sviluppo di sé. Accompagnare le nuove generazioni, e le donne soprattutto, verso il raggiungimento di obiettivi professionali, è fornirgli la possibilità di emanciparsi da contesti sociali che possono non sempre essere vantaggiosi. Per questo motivo, con la “Latina Formazione e Lavoro” abbiamo pensato di raccontare non solo questa realtà attraverso le studentesse, ma di celebrare ed omaggiare tutte le donne con dimostrazioni per alimentare quella cultura della bellezza e del prendersi cura di sé. Un incontro per le donne con le donne, per promuovere l’empowerment femminile, la formazione professionale e il piacere del riservarsi dei momenti per il proprio benessere psicofisico”

Insieme alle studentesse dei corsi di Acconciatura ed Estetica del centro di formazione, che hanno omaggiato i presenti con dei piccoli trattamenti a titolo dimostrativi, all’apertura dei lavori erano presenti Elio Sarracino, Presidente della Commissione Pubblica Istruzione della Provincia di Latina, il Sindaco di Latina Matilde Celentano, l’Avv. Diego Cianchetti, Amministratore Unico della Latina Formazione e il suo Direttore, il Dott. Livio Mansutti.

Il Sindaco di Latina, Matilde Celentano ha portato il saluto della città di Latina, ribadendo il valore della formazione nella crescita delle giovani donne e l’importanza di valorizzare il ruolo svolto dal lavoro nel processo di autodeterminazione: “Credo – ha affermato il sindaco Celentano – sia sempre molto bello vedere giovani donne esprimere le loro capacità e supportarle nella costruzione del proprio futuro. Per questo saluto e ringrazio le studentesse che sono oggi qui e a loro rivolgo i miei più cari auguri.

Promuoviamo la formazione e l’inclusione attraverso la piena realizzazione delle donne anche nel mondo del lavoro. Nel gazebo allestito in piazza del Popolo, le ragazze del corso di Acconciatura ed Estetica si sono confrontate con il pubblico, trasferendo la cultura della bellezza e del benessere a beneficio delle donne. Prendersi cura di sé rientra in un processo di autodeterminazione e sicurezza”, ha concluso la prima cittadina.