Latina nei miei racconti, Emilio Andreoli presenta il secondo volume del suo libro

LATINA – Sarà presentato domenica prossima, 17 marzo, alle ore 18, presso il Mug Giannini in via Oberdan a Latina, il nuovo libro di Emilio Andreoli “Latina nei miei racconti volume II”. Si tratta di un viaggio a ritroso nel tempo, legato alla passione per le storie e le vicende umane di Latina. “La speranza è di donare memoria alla nostra comunità, di cui l’autore sente un forte senso di appartenenza. Una comunità cresciuta grazie alle persone, che hanno contribuito a far crescere il tessuto sociale ed economico della città: medici, imprenditori, commercianti e politici, tutti arrivati da altri luoghi. Molti fuggiti dalla povertà assoluta. Qui, nella allora Littoria e poi Latina, riuscirono a trovare le opportunità per un futuro migliore. In quell’epoca l’Agro Pontino era l’unico luogo, in Italia, dove riporre la speranza di una vita nuova. Entrare nelle storie dei personaggi è stato come vivere nella loro epoca e conoscerli realmente”, afferma Emilio Andreoli.

Intervistando i famigliari ha interiorizzato le loro emozioni e ha cercato di trasferirle nei suoi scritti. L’intento dell’autore è quello di continuare, nel prossimo futuro, con la pubblicazione di altri libri. Una sorta di enciclopedia della città, dove poter rileggere, di tanto in tanto, le storie di Latina. Presenterà l’evento la documentarista Emanuela Gasbarroni.