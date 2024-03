Latina, restituiti gli uffici ai gruppi consiliari in via Farini

LATINA – Nel primo pomeriggio di oggi, il sindaco Matilde Celentano e il presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero hanno consegnato ai consiglieri di maggioranza e opposizione i locali, interamente ristrutturati, della sede di via Farini, storicamente assegnata ai gruppi.

I locali, rimasti chiusi per circa 10 anni e utilizzati come deposito, sono stati restituiti all’attività politica e istituzionale dell’assise civica e, quindi, in senso più lato a tutti i cittadini attraverso i loro rappresentanti eletti.

“La necessità di fornire ai gruppi consiliari gli strumenti e i mezzi per l’esercizio delle loro funzioni, ha spinto questa amministrazione a chiudere il cerchio sulla ristrutturazione programmata da tempo. Ora i consiglieri comunali potranno svolgere in maniera adeguata il loro ruolo, avendo a disposizione degli uffici decorosi, che restituiscono un’agibilità politica a tutti”, hanno dichiarato il sindaco Celentano e il presidente del Consiglio comunale Tiero.