Lama alla gola della moglie, denunciato 39enne. In casa aveva 13 coltelli a serramanico, fucili e pistole a salve

SS COSMA E DAMIANO – Le ha puntato il coltello alla gola durante l’ennesima lite familiare, e in casa aveva un piccolo arsenale di armi da sparo e da taglio. Per un 39 enne di SS Cosma e Damiano è scattata l’applicazione del codice rosso.

La vittima una donna originaria di Formia era stata aggredita dall’uomo nella loro abitazione del centro aurunco e quando sono arrivati i militari della Stazione locale dei carabinieri ha raccontato che in più occasioni il marito l’aveva minacciata con un coltello, in un’escalation che l’ha spinta a rivolgersi alle forze dell’ordine. I carabinieri a scopo cautelativo hanno ritirato le armi che l’uomo deteneva in casa. Sotto sequestro nove fucili, tre pistole a salve, 2 pugnali e 13 coltelli a serramanico di varie dimensioni, oltre a varie cartucce a pallini cal. 12.

Nel corso poi di una perquisizione personale il marito è stato trovato in possesso di un coltello, ed è stato denunciato con contestuale provvedimento di allontanamento, dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia, minacce, percosse e porto di armi per cui non è ammessa la licenza.