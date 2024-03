Lavori sulla condotta delle Sardellane, lunedì 25 marcherà l’acqua a Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e Terracina

LATINA – Mancherà l’acqua lunedì 25 marzo a partire dalle 13 e fino a notte, a 250mila abitanti di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e Terracina. Acqualatina annuncia di aver programmato interventi su 4 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane, con 4 squadre che lavoreranno in parallelo. “I lavori – spiega il gestore idrico in una nota – si inseriscono nel più ampio piano per l’ammodernamento delle reti e la riduzione delle perdite in corso su tutto il territorio dell’Ato4”. Il beneficio, al termine dei lavori, sarà di un recupero di circa 20 litri al secondo nei territori dei sei comuni interessati.

Non è un mistero che la rete idrica della provincia di Latina sia una delle più danneggiate, lo si rileva dalle perdite record: il 73% secondo gli ultimi dati, mentre la bolletta media è più alta della media nazionale. Dunque due record negativi: la dispersione più alta in Italia e la bolletta idrica più salata (il dato arriva dal 19° Rapporto sul servizio idrico integrato realizzato da Cittadinanzattiva).

“Per far fronte all’obsolescenza della condotta in uso e ai frequenti guasti, è in fase di realizzazione la nuova condotta adduttrice che affiancherà quella attuale – spiega ancora Acqualatina – . I lavori, già avviati, garantiranno un netto miglioramento del servizio e la possibilità di realizzare interventi senza interruzioni di flusso. L’opera verrà realizzata con un investimento di oltre 18 milioni di euro, cofinanziato tra tariffa e PNRR”.

L’interruzione di lunedì 25 marzo coinvolgerà le seguenti zone:

Latina – intero Comune tranne Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Borgo Podgora

Pontinia – intero Comune

Sabaudia – intero Comune

San Felice Circeo – intero Comune tranne il centro storico, Via del Sole e Via del Faro

Sezze – Via Migliara 46 e traverse collegate

Terracina – Località San Vito, Colle La Guardia I e II, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

Previsto, come da prassi, un servizio sostitutivo tramite autobotti così posizionate:

Latina – Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e Largo Cavalli (zona Q5)

Pontinia – Piazza Kennedy

San Felice Circeo – Piazza IV Ottobre (Borgo Montenero), Via Sabaudia (presso piazzale commerciale) e Piazza Italo Gemini (presso pineta)

Sabaudia – Piazza del Comune