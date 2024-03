Lenola, grave incidente a Valle Bernardo, motociclista elitrasportato a Roma

LENOLA – Grave incidente stradale domenica mattina a Lenola in località Valle Bernardo dove si sono scontrati l’auto guidata da un uomo di 66 anni di Lenola e la moto guidata da un 29enne di Carpineto Romano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, il motociclo arrivato all’incrocio, nello svoltare, ha urtato l’auto che viaggiava in direzione di marcia opposta alla moto. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente della moto, che è stato elitrasportato presso un ospedale di Roma in codice rosso e la passeggera, una ragazza di 27 anni ricoverata all’ospedale Dono Svizzero di Formia, non in pericolo di vita.