LATINA – Lutto nella polizia di Stato, si è spenta Patrizia Cavallini, funzionaria della Questura di Latina, oggi in congedo. Tanti i ricordi dei colleghi che hanno lavorato con lei nei 36 anni che ha trascorso a Latina, prima come ispettrice e poi via via fino alla qualifica di vicequestore.

“Patrizia non si è mai piegata davanti a nessuno, che fosse un criminale o un colletto bianco, aveva l’obiettivo nobile di servire il cittadino e migliorare questo mondo imperfetto. La sua forza è stata l’inondare di simpatia ogni momento”, così la ricorda il collega Tommaso Malandruccolo.