Mobilitazione a Latina per salvare l’Isola Pedonale: “Tutti in piazza domenica”

LATINA – Con lo slogan L’isola che non isola, con il quale si vuole sottolineare la funzione di agorà della zona chiusa al traffico delle auto, tutti i partiti di opposizione chiamano i cittadini alla mobilitazione con un appuntamento in programma domenica 24 marzo alle 10 in Piazza del Popolo: “Salviamo l’isola pedonale”, è l’appello lanciato da Lbc, Pd, M5S, Per Latina 2032, uniti nella causa con Europa Verde, Latina Possibile, Sinistra Italiana, Italia Viva e Azione.

“Che senso ha – spiegano – riaprire dal lunedì al venerdì parte dell’isola pedonale sacrificando anche la pista ciclabile? È una decisione assurda e anacronistica in completa controtendenza rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa. Il centro storico deve rimanere area pedonale, deve essere rigenerato rispettando l’ambiente, la salute, la sostenibilità. Deve diventare spazio libero, sicuro, salubre, attrattivo per tutte e tutti. L’isola pedonale non isola, ma costruisce una comunità. Siamo tutte e tutti invitati a partecipare, ad essere parte attiva di una mobilitazione che non vuole solo dire no ma anche proporre soluzioni”.

L’iniziativa prima del consiglio comunale tematico e dopo le anticipazioni date dalla maggioranza che ha reso permanente l’isola pedonale, annunciando però alcune modifiche che consentiranno il ritorno delle auto e il parcheggio sotto uno degli edifici storici più simbolici di Piazza del Popolo: l’intendenza di Finanza.